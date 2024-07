"Xəzər" TV artıq indidən yeni mövsüm hazırlıqlarına başlayıb. Kanalın direktoru Murad Dadaşov digər kanalların bir çox tanınmış simalarını da kanala transfer etmək üçün çalışmalara başlayıb.

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, belə görüşlərdən biri də ATV kanalının tanınmış aparıcısı Nanə Ağamalıyeva ilə olub.

Məlumata görə, artıq tərəflər arasında ilkin razılaşma əldə olunub.

Kanal rəhbərliyinin məqsədi yeni mövsümdən daha keyfiyyətli və səliqəli efir siyasəti yürütməkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.