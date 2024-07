Goranboy rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinə yeni rəis təyin olunub .

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu vəzifəyə baş leytenant Əli İsmayılov təyin olunub.

O, bundan əvvəl Yevlax rayon Polis Şöbəsində çalışıb.

