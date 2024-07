Chat GPT Türkiyə-Hollandiya oyunu ilə bağlı proqnoz verdi

Türkiyə-Avstriya matçında Türkiyənin qalib gələcəyini əvvəlcədən düzgün proqnoz edən Chat GPT 1/4 final matçı ilə bağlı ehtimalını irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, GPT-dən Türkiyə-Hollandiya matçının nəticəsi soruşulub. Süni intellekt Hollandiya matçının həyəcanlı olacağını və Türkiyənin 2-1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnə biləcəyini bildirib.

Süni intellekt “Matç üçün hesab proqnozu verə bilərsinizmi?” sualına, “İcazə verin, Türkiyə millisinin çıxışına və Hollandiyanın güclü heyətini nəzərə alaraq bir proqnoz verim. Matç 2-1 Türkiyənin xeyrinə bitə bilər” cavabını verib.

