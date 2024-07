Bu şəxslər gül kələmi yesin - Möcüzəvi təsir

Gül kələmini demək olar ilin bütün fəsillərində yemək mümkündür. Bu bitki A, B, C, D, E, K, U vitaminləri ilə zəngindir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən gül kələmin faydalarını təqdim edir:



- Xroniki xəstəlik riskini azaldır

- Maddələr mübadiləsini dəstəkləyir

- Qan şəkərini balanslı saxlayır

- Ürək sağlamlığı üçün faydalıdır

- Bağırsaq sağlamlığını qoruyur, qəbizliyə faydalıdır

- Xərçəngə qarşı qoruyucu funksiyaya malikdir

- Arıqlamağa kömək edir

- Orqanizmdə iltihabı azaldır

- Detoks effektinə malikdir və orqanizmi toksinlərdən təmizləyir

- Xolesterinin qaraciyərdə gözləməsinin qarşısını alan xolinlə zəngindir.

- Beyin inkişafı və sağlam sinir sistemi üçün faydalıdır.

