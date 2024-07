Bakı İlahiyyat Kolleci publik hüquqi şəxsin direktoru vəzifəsi Mehman İsmayılova həvalə olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, 2023-cü ilin dekabrında Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu publik hüquqi şəxsin yanında “Bakı İlahiyyat Kolleci” publik hüquqi şəxs yaradılıb.

