Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun komandanı vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Manşet.az-a istinadən xəbər verir ki, müvafiq sərəncamla Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun komandanı, general-polkovnik Kərəm Mustafayev tutduğu vəzifəsindən azad edilərək sərəncama götürülüb.

Digər sərəncamla, Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, general Kənan Seyidov həmin vəzifəyə təyin edilib.

Kərəm Mustafayev açıqlamasında məlumatı təsdiq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.