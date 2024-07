Əliyev 3 il əvvəl Ərdoğana verdiyi sözü tutdu - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Prezident İlham Əliyev Xankəndi şəhərində əsaslı təmir və bərpadan sonra "Qarabağ" otelinin açılışında iştirak edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Xankəndidə “Qarabağ” hotelinin açılışı 3 il əvvəl Prezident İlham Əliyevin türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla olan maraqlı dialoqunu yenidən gündəmə gətirib.

Belə ki, 2021-ci ilin iyunun 15-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan Şuşaya səfər ediblər. Səfər zamanı dövlət başçıları Şuşanın ətraf ərazilərini seyr ediblər. Həmin an liderlər arasında maraqlı dialoq yaşanıb:

İlham Əliyev: O yer ki var, bax o iki dağın arası... Ora da Xankəndi şəhəridir.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Hotel oradadır?



İlham Əliyev: (Gülərək) Orada da olacaq!

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

