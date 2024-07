Xəzər rayonu, Aeroport şosesində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Qəza səbəbindən mərkəz istiqamətində sıxlıq yaranıb. Bununla yanaşı, digər nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədilə DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən şosenin hər iki istiqamətində bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

