Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) dövlət başçılarının Şuşadakı qeyri-rəsmi Zirvə görüşü çərçivəsində TDT-nin büdcəsinin artırılmasına dair sənəd imzalanıb.

Metbuat.az bildirir ki, sənədi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz imzalayıblar.



