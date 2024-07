Türkiyə Avropa çempionatı ilə vidalaşdı

Almaniyada keçirilən Avropa çempionatının 1/4 final mərhələsində üz-üzə gələn Niderland və Türkiyə yığmaları arasındakı oyun başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Niderland yığmasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Niderland millisinin qollarını Stefan De Vray və Kodi Qakpo vurublar. Türkiyənin yeganə qoluna isə Samət Akaydın imza atıb.

Bununla da Niderland yarımfinala vəsiqə qazanıb və İngiltərə seçməsinə rəqib olub.

Qeyd edək ki, yarımfinal mərhələsi iyulun 9-10-da keçiriləcək.

AVRO-2024

1/4 final

6 iyun

23:00. Niderland – Türkiyə - 2:1

Qollar: Stefan De Vrey, 70. Kodi Qapko, 76 - Samet Akaydın, 35

Baş hakim: Klemen Turpin (Fransa)

