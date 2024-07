Rusiyanın “Krasnodar” klubunda forma geyinən Kadi Borges Macarıstan təmsilçisi “Ferentsvaroş”a transfer olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Krasnodar klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Kadi "Krasnodar"a "Qarabağ"dan keçmişdi. Son vaxtlar onun yenidən Azərbaycana qayıdacağı ilə bağlı iddialar yayılmışdı.

