Bu həftə varlanacaq 3 bürc

Astroloqların fikrincə, bu həftə 3 bürc üçün inanılmaz fürsətlər yaranacaq.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu bürcün nümayəndələri çoxlu pul qazanacaq və işləri uğurlu olacaq.

Buğa bürcü

Bu həftə sakit qalmaq həmişəkindən daha çətin olacaq. Həftənin əvvəlində keçici impulslara təslim olmamaq xüsusilə vacibdir. Qısa müddət ərzində əhvalınız yaxşılaşacaq və başqaları ilə anlaşma asanlaşacaq.

Ulduzlar sizi xoş xəbərlərlə sevindirəcək. əyata daha nikbin baxmağa başlayacaqsınız. Ailəli Buğalar ev işlərinə vaxt ayırmalı olacaqlar. Gəlirləriniz birə-on artacaq.

Qız bürcü

Həftəyə sakit başlayın. Çox güman ki, bu zaman ailə məsələlərini həll etmək və ya bəzi şəxsi məsələləri həll etmək üçün işə ara verməli olacaqsınız. Ancaq çox çətinlik çəkmədən hər şeyin öhdəsindən gələcəksiz. Həftə ərzində gözlənilmədən uğurlar əldə edəcəksiniz. Qazanc baxımdan yaxşı vaxtdır.

Əqrəb bürcü

Əqrəblər ailəsi üçün həftə sakit və firavan keçəcək. İnanılmaz yerdən qazanc əldə edəcəksiz. Ələ düşən fürsəti mütləq dəyərləndirin. Şansınız bol olacaq. Bir sözlə, Əqrəblər üçün bu həftə qazanc həftəsidir.

