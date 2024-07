UEFA-ya tələb irəli sürüldü - Oyun təkrar keçirilsin

300 min Almaniya azarkeşi UEFA-ya petisiya göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, petisiyada Almaniya-İspaniya matçının təkrar edilməsi tələb edilib. Azarkeşlər hesab edir ki, topun Marc Cucurellanın əlinə dəydiyi epizod penaltidir.

Qeyd edək ki, UEFA Almaniya-İspaniya oyunundakı mümkün penalti epizodu barədə bəyanat yayıb. UEFA referinin qərarının düzgün olduğunu, çünki ispan futbolçunun neytral vəziyyətdə dayandığını bildirib. Oyun İspaniyanın 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb və komanda yarımfinala yüksəlib.

