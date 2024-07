Milli Məclis sədrinin müavini Adil Əliyevin deputat səlahiyyətlərinə xitam veriləcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə məsələ Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı sərəncamla Adil Əliyev Suraxanı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.



