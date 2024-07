Həyat yoldaşının işdəki eşq macərasından xəbər tutub - Yeni iddia

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru, Xalq artisti Murad Adıgözəlzadə və Avroviziya üçüncümüz Aysel Teymurzadə (Adıgözəlzadə) boşanma xəbərlərini yalanlasa da, məsələnin doğru olduğu üzə çıxıb.

Metbuat.az-ın Olay.az-a istinadən məlumatına görə, iddia olunduğu kimi boşanmaq istəyən Aysel yox, Murad Adıgözəlzadədir.

Onun da bunun üçün səbəbi var. İddia olunur ki, Adıgözəlzadənin bu günlərdə başı işdə eşq macərasına qarışıb. O, filarmoniyada fəaliyyət göstərən skripkaçı N.A adlı xanımla sevgi münasibəti yaşayır. Hətta Murad onunla evlənmək niyyətindədir. Bu səbəblə də Teymurzadə ilə olan izdivacını pozmaq qərarına gəlib.

Aysel isə uğruna karyerasından xətt çəkdiyi həyat yoldaşının xəyanətindən xəbərdar olsa da, ondan boşanmaq istəmir.

Sənətçinin ayrıldığını göstərmək istəməməsi də bu səbəbdəndir.

Qeyd edək ki, cütlüyün 3 övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.