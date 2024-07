Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Küveyt şirkətləri ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi perspektivləri nəzərdən keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazılıb.

Məlumata görə, SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf Küveytin Azərbaycandakı səfiri Abdullah Mohamed Abdullah Almauidi ilə görüşüb. Görüşdə energetika sektoruna dair əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

