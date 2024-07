Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın potensial rəqibləri qarşılaşdı

Azərbaycan çempionu "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı potensial rəqibləri I təsnifat mərhələsinin oyunu çərçivəsində üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Hamrun” komandası Maltada Cəbəllütariqin “Linkoln” kollektivini qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb - 1:0.

Bu komandalar arasında cavab görüşü iyulun 16-da gerçəkləşəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionu bu duelin qalibi ilə ilk matçını iyulun 23-ü və ya 24-də səfərdə keçirəcək. Cavab oyunu iyulun 30-da Bakıda baş tutacaq.

