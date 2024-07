İstanbulun "Qalatasaray" klubunda forma geyinən argentinalı ulduz Maura İkardi və model xanımı Vanda Nara ayrılıblar.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Vanda Nara məlumat yayıb:

"İkardidən ayrıldım. Evliliyimizi davam etdirməyə çalışdım, amma olmadı. Ayrıldım".

Qeyd edək ki, cütlük 2014-cü ildən birlikdədir. Onların 2 övladı var.

