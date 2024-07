Kartof suyunun inanılmaz faydaları

Vətəni Amerika olan kartof hər mətbəxdə rast gəlinən tərəvəzlərdəndir. Kartofun özü ilə yanaşı onun suyunun da bir çox faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən kartof suyunun faydalarını təqdim edir:



- Əzələ və oynaq ağrılarına yaxşı təsir göstərir

- Güclü antioksidant olduğu üçün qaraciyərdə yığılmış toksinləri çıxarmağa kömək edir

- Tərkibində xolesterin olmadığı üçün yüksək təzyiqin qarşısını alır



- Qan şəkərini tənzimləyir

- İmmunitetini gücləndirir və xüsusilə qış aylarında xəstəliklərə qarşı güclü müdafiə edir

-Tərkibində çoxlu miqdarda nişasta olduğu üçün mədə xəstəliklərinə də xeyirlidir

- Çiy kartof suyu qastrit, reflü və mədə turşusu kimi problemləri azaltmağa kömək edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.