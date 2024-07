Türkiyə klubundan ilin transferi - Səfərbər oldular

Ötən mövsümü icarə əsasında "Barselona"da keçirən Joao Feliks "Atletiko Madrid"ə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Atletiko Madrid”də heyətə düşə bilməyən futbolçu üçün diqqətçəkən transfer iddiası irəli sürülüb. İspaniya mətbuatına görə, Joao Feliks yenidən "Barselona"nın formasını geyinmək istəyir. Bildirilir ki, portuqaliyalı futbolçu Kataloniya nəhəngindən təklif gözləyərkən "Fənərbaxça" onu transfer etmək üçün hərkətə keçib.

Baş məşqçi Joze Mourinyonun portuqaliyalı ulduzu transfer etmək istədiyi bildirilib. Feliksin prioritetinin “Barselona” olsa da, təklif gəlməsə o başqa variantları seçəcək.

