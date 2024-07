NATO sammitinin keçiriləcəyi ölkə məlum oldu

NATO-nun Yekun Bəyannaməsində 2025-ci ildə Hollandiyada keçiriləcək sammitdən sonra növbəti sammitin Türkiyədə olacağı açıqlanıb.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, Vaşinqtonda 2 gün davam edən NATO sammitinin yekun bəyannaməsi dərc olunub.

Alyans Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcəyini və müttəfiqlərin də Ukraynaya minimum 40 milyard avro (43,28 milyard dollar) hərbi yardım göstərəcəyini bildirib.

NATO-nun 75-ci Zirvə Toplantısına ev sahibliyi etdiyi üçün ABŞ-yə təşəkkür edildikdən sonra, növbəti sammitin Türkiyədə keçiriləcəyi açıqlanıb.

