Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Daxili Qoşunların hərbi qulluqçusu Xanlar Əhmədov vəfat edib.

Belə ki, işğaldan azad olunan Xocavənd rayonu ərazisinə dislokasiya edilən DİN-in Daxili Qoşunların müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçusu (MAXE) təlim zamanı tabel silahı ilə ehtiyatsız davranması nəticəsində xəsarət alıb.

21 yaşlı MAXE bir neçə gün göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq, bu gün vəfat edib. Metbuat.az Modern.az-a istindən həlak olan hərbçimizin fotosunu təqdim edir:

