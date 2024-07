“Qarabağ”ın Avstriyadakı son oyun günündəki rəqibləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası iyulun 16-da iki matça çıxacaq.

İlk görüşdə rəqib Xorvatiya təmsilçisi “Slaven” (Belupo) olacaq. Ağdam təmsilçisi Tirol bölgəsindəki hazırlığı “Əl Şəbəb”ə (BƏƏ) qarşı matçla yekunlaşdıracaq.

Qeyd edək ki, toplanış çərçivəsində ilk iki oyununu iyulun 9-da keçirən “Qarabağ” “Kayzerslautern” (1:3) və Plzen “Viktoriya”sı (2:1) ilə üz-üzə gəlib.

