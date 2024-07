Azərbaycanda institut yarım milyon manata satışa çıxarıldı

Sumqayıt şəhərində dövlət müəssisəsi hərraca çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərrac avqustun 13-nə təyin olunub.

Belə ki, həmin tarixdə şəhərin 44-cü məhəlləsində yerləşən Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Kimya İnstitutu hərraca çıxarılacaq.

Ləğv edilmiş Azərikimya Dövlət Şirkətinin tabeliyində olan institutun ümumi faydalı sahəsi 58,1 kv.m, özəlləşdirilən torpaq sahəsi 1880,4 kv.m-dir.

İnstitutun işçilərin sayı 3 nəfərdir.

Hərraca çıxarılan institutun ümumi ilkin (start) satış qiyməti 415508 manatdır.

