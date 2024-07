Perunun cənubunda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Yeraltı təkanların episentri təxminən 280 min nəfər əhalisi olan Tanka şəhərindən 105 km şimal-şərqdə, 163 km dərinlikdə yerləşib.

