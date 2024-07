Əməkdar artist Elza Seyidcahan 28 kiloqram arıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Xəzər axşamı" verilişində qonaq olan Elza Seyidcahan yeni layihələri üçün bu addımı atdığını bildirib:

"Arıqlamağım səhhətimə pis təsir etməyib. Deyirlər ki, bir az da arıqlamalıyam. Çox çəki itirməmişəm, 28 kiloqram. İstəyirdim ki, 15 kiloqram arıqlayım, 28 oldu. Amma daha arıqlamayacağam".

