Aparıcı Elgiz Əkbər toy qonorarını dəyişib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda o, öz verilişində danışıb. Elgiz vurğulayıb ki, toyda onu aparıcı kimi görmək istəyənlər 10 min manat ödəməlidir:

"Bəlli miqdarda qiymət qoymuşam. O pulu mənə versələr, gedib toy aparacağam. Qonorarım 10 min manatdır".

Qeyd edək ki, Elgiz daha əvvəl bu məbləğin 15 min manat olduğunu açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.