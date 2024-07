Qızılgül çayının bilinməyən faydaları

Bəzi bitki çayları pəhrizdən daha təsirli nəticə verir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, arıqlamağa ən çox kömək edən çaylar arasında qızılgül çayı da yer alır.

Bu çay gündə 2 stəkan içildikdə həzmi anında aktivləşdirir. Həm də toxluq hissi verərək arıqlamağı asanlaşdırır.

Gül çayının digər faydaları:

* C vitamini ilə zəngin olduğu üçün müxtəlif infeksiyalarla mübarizə aparmağa kömək edir. Güclü immunitet sistemi effektiv şəkildə arıqlamaqla birbaşa əlaqəlidir.

* Antioksidantlarla zəngindir. Buna görə də infeksiya ilə mübarizə aparır.

* Toksinlərin çıxarılmasına kömək edir.

* Sidikqovucu təsiri sayəsində sidik yolları infeksiyalarının qarşısını alır.

