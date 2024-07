Bakıda yanğın zamanı qadın ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində Quşçuluq Sovxozunda qeydə alınıb.

Orada yaşayan 1954-cü il təvəllüdlü Emilya Xanbabayeva evdə qısaqapanma zamanı nəticəsində baş verən yanğın zamanı hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

