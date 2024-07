Argentina millisi ABŞ-də təşkil edilən futbol üzrə Amerika Kubokunun qalibi olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Lionel Skaloninin rəhbərlik etdiyi komanda finalda Kolumbiya kollektivini 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Bu qələbə ilə Messi daha bir rekorda sahib olub.

Lionel Messi karyerasında 45-ci kubokunu qazanıb. Bununla da o, Dani Alveşi geridə qoyaraq, futbol tarixinin ən çox kubok qazanan oyunçusu olub.



