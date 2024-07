Ermənistanda zəlzələ olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələ Ordubad stansiyasından 29 km şimalda Naxçıvan MR-nın Ordubad şəhərində 3 bala qədər hiss olunub.

Ermənistan Daxil İşlər Nazirliyinin Xilasetmə Xidmətinin məlumatına görə, Qacaran şəhərindən 14 km şimalda baş verən zəlzələnin gücü episentrdə 4-5 bal olub.



Yeraltı təkanla Aqarak, Mehri, Qacaran və Qafan şəhərlərində hiss olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.