"15 İyul Şəhidlər Abidəsində şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad etdik. Sinələrini vətən sevgisi ilə sipər edən bütün qəhrəmanlarımıza minnətdarıq".

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Əminə Ərdoğan deyib.



Prezident Ərdoğanın həyat yoldaşı sosial media hesabındakı yazısında şəhidlərin xatirəsini yad edib.



Mədinə Zaur / Metbuat.az



