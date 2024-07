Ceyhun Hüseynovun Naxçıvanda 40 mərasimindən VİDEOREPORTAJ

Xəbər veridyimiz kimi iyun ayının 9-da naməlum şəraitdə itkin düşmüş Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu, əsgər Hüseynov Ceyhun Tofiq oğlunun sonradan nəşi tapıldı. Onun nəşi Ordubad rayonunun Gənzə kəndində torpağa tapşırıldı. Bu gün Ceyhun Hüseynovun ölümündən 40 gün keçir.

Metbuat.az Bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Gənzə kəndində mərasim keçirilib. Mərasim iştirakçıları əvvəlcə Ceyhun Hüseynovun məzarını ziyarət edib, ruhuna dualar oxuyub, xatirəsini ehtiramla yad edib.



