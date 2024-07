UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsində "Şerif"ə məğlub olaraq mübarizəni dayandıran "Zirə"nin Konfrans Liqasındakı rəqibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "qartallar" Konfrans Liqasının II təsnifat mərəhləsində Slovakiya təmsilçisi "Dunayska Ştreda" ilə qarşılaşacaq.

Tərəflər arasında ilk matç iyulun 25-də Bakıda, cavab qarşılaşması isə 1 həftə sonra səfərdə baş tutacaq.

