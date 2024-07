Bu bürclər həftəsonu xoş xəbərlər alacaq

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər həftəsonunu xoş keçirəcək. Onlar üçün həftəsonu gözlənilməz sürprizlərlə dolu olacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Oğlaq bürcləri üçün həftəsonu xoş hadisələrlə yadda qalacaq. İşgüzar səfərlərinin olacağı gözlənilir. Maddi vəziyyətləri ilə bağlı irəliləyişlər olacaq.

Həftəsonunu uğurlu keçirəcək bürclərdən biri də Buğadır. Onlar üçün həftəsonu çox məhsuldar olacaq. Yeni tanışlıqların olması gözlənilir. Sevgi münasibətlərində də bir çox şey qaydasına düşəcək.

Əkizlər də həftəsonunu xoş keçirəcək bürclər siyahısındadır. Onlar üçün yeni şans qapıları açılacaq. Maddi sıxıntılardan tamamilə uzaqlaşacaqlar. Karyeralarında da müəyyən yüksəlişlərin olması gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.