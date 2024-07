2024-2025-ci tədris ili üçün peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu avqustun 20-dən 25-dək aparılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ceyhun Kərəmov jurnalistlər üçün təşkil edilən brifinqdə deyib.

O qeyd edib ki, tələbə qəbulu üç mərhələdən ibarət olacaq və bu barədə məlumatlar gələn ay ictimaiyyətə açıqlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.