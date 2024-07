"Banu"nun Güneli vəsiyyət etdi

Bir müddətdir efirdən uzaqlaşan "Banu Günel" kədərli paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o,Şəfiqə Axundovının bəstəsi ilə görüntüsünü paylaşaraq bu sözləri yazıb:

"İlahi, musiqinin gözəlliyinə bax. Allah bu əsərin bəstəkarı Şəfiqə Axundovaya rəhmət eləsin. Bu sadəcə mahnı, musiqi deyil, bir canda əsir olan ruhun əsəridir.

Deyirəm, Allah gecindən versin. Ölsəm, bu musiqi ilə gömün məni torpağa. Bir gün gələn, bir gün gedər bu dünyadan. Bir gün köçən, bir də gələr bu dünyaya. İnanıram nədənsə insanın dəfələrlə doğulmasına. Ruh təzələnir, can dəyişir sadəcə..."

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.