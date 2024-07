Portuqaliya yığmasının sabiq futbolçusu Nani klub alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bir qrup investorla birlikdə “Sintrense” klubunun səhmlərinin 95 faizini alıb. Klub Lissabonun şimal-qərbində, oyunçunun doğulduğu yerə yaxın Sintrada yerləşir. 112 il əvvəl qurulan “Sintrense” Portuqaliyanın dördüncü divizionunda çıxış edir.

Qeyd edək ki, Naninin sonuncu klubu “Adana Dəmirspor” olub. O klubdan ayrılsa da hələlik karyerasını bitirmək niyyətində deyil.

