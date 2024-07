Hindistanın Baş naziri Narendra Modi "X" sosial şəbəkəsində ən çox izləyicisi olan dövlət lideridir.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı İlon Mask "X" səhifəsində məlumat verib.

Modini sosial şəbəkədə 100 milyondan çox istifadəçi izləyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.