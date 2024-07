Ermənistanın Kotayk vilayətində əcnəbi şəxs polis bölməsində avtomat silahından atəş açıb, hadisə nəticəsində 2 polis yaralanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Sputnik-Ermənistan” məlumat yayıb.

Məlumata görə, həmin şəxs hadisəni polisin silahı ilə törədib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.