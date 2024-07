YAP Mərkəzi Aparatında müşavirə keçirildi

Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Mərkəzi Aparatında Milli Məclisə sentyabrın 1-nə təyin edilən növbədənkənar seçkilərlə əlaqədar yerli seçki qərargahları sədrlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a hakim partiyadan məlumat verilib.

Müşavirədə partiyanın İdarə Heyətinin 2024-cü il 3 iyul tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planında əks olunan əsas hərəkət və tədbirlərlə əlaqədar ötən müddət ərzində görülən işlər ətrafında müzakirələr aparılıb, onların icra vəziyyətinin təhlili əsasında növbəti dövr üçün konkret vəzifələr müəyyən edilib, müvafiq tapşırıq və tövsiyələr verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.