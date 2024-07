İnfluenser Aysel Şükür üçüncü dəfə ailə qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aysel Şükürün Kappadokiyada nikahı olub.

Aysel nikahından görüntüləri sosial media hesabında paylaşıb. O, görüntülərdə bəyin üzünü göstərməyib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə A. Şükürə Kappadokiyada evlilik təklifi edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.