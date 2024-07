ABŞ Prezidenti Co Bayden vitse-prezident Kamala Harrisin ən yüksək hökumət postuna namizəd kimi irəli sürülməsini dəstəkləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə C.Baydenin bəyanatında deyilir.

Qeyd edək ki, bir az əvvəl Bayden prezidentliyə namizədliyini geri götürüb.

