"Real Madrid" klubu Arda Güleri transfer etmək istəyən "Bavariya"yanın təklifini rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Bavariya" Arda Güleri icarə əsasında transfer etmək istəyib. İspaniya mediasının məlumatına görə, "Real Madrid"lə yanaşı Arda özü də təklifi rədd edib. Arda Güler "Real Madrid"də xoşbəxt olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Arda ötən mövsüm İspaniya çempionatının 10 oyununda iştirak edib, 6 qol vurub.

