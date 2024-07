Birbank Biznes-dən Mikro Biznes krediti əldə etmək istəyən fərdi sahibkara özəl kampaniya

Birbank Biznes ölkənin birinci bankı Kapital Bank-ın 150 illik yubileyi münasibətilə mikro biznes krediti əldə etmək istəyən fərdi sahibkarlara özəl kampaniya həyata keçirir. Kampaniya müddətində mikro biznes krediti əldə etmiş fərdi sahibkarlara kreditin 150 günədək hesablanan faiz ödənişləri hədiyyə olunur. 24 iyul - 31 avqust 2024-cü il tarixlərində qüvvədə olacaq kampaniya 12 ay və daha uzun müddətə verilən mikro biznes kreditlərinə şamil olunur.

Qeyd edək ki, faiz endirimli günlərin sayı kreditin müddətindən asılı olaraq təyin edilir.

Kampaniyadan yararlanmaq və ətraflı məlumat üçün : https://kbl.az/bbprmbk

Sahibkarlara vaxta qənaət etmək imkanı verən Birbank Biznes sistemi haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.business saytına keçid alın və ya 896 məlumat mərkəzinə zəng edin.

