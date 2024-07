“Kontakt”da əsl “Göydəndüşmə” təkliflər var: 24 AYADƏK FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ ÖDƏMƏ İMKANI

“Kontakt” mağazalar şəbəkəsində möhtəşəm yay endirimləri bitmək bilmir. Şəbəkə bu dəfə 50%-dək endirimlər və super sərfəli kredit şərtləri ilə əsl “Göydəndüşmə” bir fürsət təqdim edir.

Sevindirən “Kontakt”ınız bu kampaniyasında qiymətləri elə edib ki, nağd alışda 50%-dək endirimlərlə artıq arzuladıqlarınız sizə bir neçə addım daha yaxındır.

Hətta, burada endirimli qiymətləri 6 aya bölərək rahatlıqla ödəmək imkanına sahibsiniz.

Kampaniyanı sərfəli edən digər tərəf isə olduqca rahat kredit şərtləridir. Belə ki, bu günlərdə hissəli alışda smartfon və notbukları 18 ayadək, qulaqlıq, smart saat, televizor, məişət texnikası, qab-qacaq və ev tekstilini 18 ay, mebelleri 24 ay ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız şərtlərlə alıb aparmaq mümkündür.

Bitmədi, mağazada nağd, “6 dəfəyə ödə” və ya kredit şərti ilə alış-veriş etdikdən sonra “Şeş-Qoşa” stendinə yaxınlaşıb:

Avqustun 4-dək davam edən bu kampaniyada:

Odur ki, bu yay “Göydəndüşmə” təkliflər ilə arzularınıza çatan yol daha asan və daha sərfəlidir. Gec olmadan “Kontakt" mağazalarında və kontakt.az saytında olan bütün məhsulları görməyə tələsin.

