Hikmət Hacıyev Polşanın səfiri ilə görüşdü

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Polşanın ölkəmizdəki səfiri Rafal Poborskini ölkəmizdə diplomatik missiyasının başa çatması münasibətilə qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polşa səfirliyinin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

“Səfir Rafal Poborski ilə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev arasında dostluq, vida görüşü olub. Görüş zamanı, Azərbaycan ilə Polşa arasında yaxşı münasibətlərin mövcud olduğu vurğulanıb”, - paylaşımda qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.