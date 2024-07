Qarajda görüşdüyü oğlanla birlikdə faciəli şəkildə ölən qızın qonşuları Baku TV-yə danışıblar.

Metbuat.az Baku.tv-yə istinadən xəbər verir ki, onlar bildiriblər ki, qızla oğlan telefon söndüyünə görə heç kəsə cavab verə bilməyiblər:

"Maşın işlək olub, sonra o da sönüb. Qonşular qaraja baxmağa gediblər. Görüblər ki, qızın ayaqları yerdə olub, çabalayıb ki, çıxsın, çıxa bilməyib. İkisi də orada ölüb. Qız evli olub, ərindən tam ayrılmamışdı".

Ətraflı süjetdə:

