Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunları futbol matçları ilə start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışın açılış görüşlərində Argentina Mərakeşlə heç-heçə edib – 2:2.

İspaniya isə Özbəkistan millisini üstələyib – 2:1.

Qeyd edək ki, Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi iyulun 26-sı təşkil olunacaq. Bağlanış mərasimi isə avqustun 11-nə təsadüf edəcək.

