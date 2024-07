Vəkillər Kollegiyasının 3 üzvü IV “Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi oldu

Vəkillər Kollegiyasının 3 üzvü lV “Yüksəliş müsabiqəsinin qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kollegiyanın sədri Anar Bağırov məlumat verib.

İdarəetmə sahəsinin peşəkarları arasında təşkil edilən ilk müsabiqə hesab olunan “Yüksəliş”in builki finalı 19-21 iyul tarixlərində baş tutub.

“Baku Ekspo Mərkəzi”ndə keçirilən final mərhələsində iştirak etmiş 118 namizəddən ən yüksək bal toplayan 25 nəfər qalib adını qazanıb.

Dördüncü mövsümün qaliblərindən 3 nəfər Vəkillər Kollegiyasının üzvləridir. Qalib vəkillər Şahlar Məmmədov, Rüfət Məmmədxanlı, Eyyub Fətəliyevdir.

